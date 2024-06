Un pilastro per la difesa granata. Quasi fatta per l’arrivo di Meroni

Fondamenta solide, su cui costruire una ‘casa’ sicura, accogliente e possibilmente bella. Per questo motivo la Reggiana sta per garantirsi le prestazioni di Andrea Meroni, difensore centrale classe ’97 che dal primo di luglio sarà libero da ogni vincolo contrattuale con il Cosenza. Mancano ancora alcuni dettagli che andranno sistemati nei prossimi giorni, ma con ogni probabilità questo ‘stopperone’ dal fisico imponente vestirà la maglia granata e sarà (nuovamente…) a disposizione di William Viali già dal prossimo ritiro.

Proprio assieme al nuovo tecnico granata è stato protagonista di una delle pagine più indimenticabili della storia dei ‘lupi’ calabresi, visto che è stato l’autore del gol salvezza nello spareggio con il Brescia nel giugno 2023. Nativo di Empoli, alto 188 cm per 84 kg, piede destro, dopo aver fatto parte della rosa della Cremonese che ha conquistato la Serie A nella stagione 2021-2022 (8 presenze e 548 minuti giocati) è poi passato al Cosenza dove col passare dei mesi è cresciuto tantissimo.

In Calabria si è affermato anche come punto di riferimento all’interno dello spogliatoio, diventando il vice capitano dei ‘lupi’ sia sotto la gestione di Fabio Caserta che durante quella di William Viali.

Anche nella ‘tristemente nota’ sfida con la Reggiana dello scorso 19 aprile (0-4) fu uno dei migliori in campo e polverizzò prima Okwonkwo e poi Gondo. Tra i suoi punti di forza, infatti, figura soprattutto la marcatura ‘vecchia scuola’ che non disdegna un alto tasso di fisicità, mentre ha ancora margini di crescita in fase di impostazione e appoggio alla manovra.

Ha giocato indifferentemente sia con la difesa a 3 che con quella a 4 anche se quest’ultima (che verrà adottata dal nuovo tecnico Viali) è forse quella con cui si sente più a proprio agio. L’impressione è che Meroni verrà a Reggio per fare il titolare e dare così un inizio solido al nuovo corso. Anche altre squadre di Serie B hanno provato ad assicurarselo e lo stesso Cosenza sta facendo un tentativo per confermarlo, ma il club granata sembra essersi mosso con il tempismo corretto e con argomenti importanti sia dal punto di vista economico (sul tavolo c’è un ottimo contratto pluriennale…) che progettuale, con Viali che è ovviamente una figura rassicurante per il giocatore.

Come detto, è possibile che si debba attendere il primo luglio per arrivare all’annuncio, ma il suo passaggio alla Reggiana sembra praticamente cosa fatta e si tratta di un ottimo colpo messo a segno dalla dirigenza granata che si è già assicurata uno dei giovani più promettenti della Serie C come Matteo Maggio (12 gol e 8 assist in 33 presenze con la Pro Vercelli).

Dovrebbe essere a buon punto anche la trattativa per Simone Cinquegrano, promettente terzino destro classe 2004 di proprietà del Sassuolo con cui è diventato campione d’Italia Primavera (33 presenze, 4 gol e un assist).