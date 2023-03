Un plebiscito per la nuova segreteria Fiom Entrano Luana Mazza e Lorenzo Rivi

E’ stata eletta dall’assemblea generale della Fiom, riunitasi in Camera del lavoro, la nuova segreteria provinciale dei metalmeccanici della Cgil. La proposta avanzata dal segretario Simone Vecchi è stata votata a scrutinio segreto ed approvata con il 97% dei voti favorevoli. Si confermano così Marco Begnozzi, Bernardo Cocuzzo e Davide Franco già membri di segreteria. Nuovo ingresso invece per Luana Mazza e Lorenzo Rivi. Mazza, 40 anni, laureata in filosofia inizia il suo percorso sindacale nel 2005 alla Camera del lavoro di Milano all’ufficio migranti. Nel 2009 si sposta a Reggio dove opera nel Patronato Inca fino al 2018 quando entra nell’apparato Fiom come funzionaria sindacale. Rivi, 35 anni, è prima Rsu nell’azienda Conchiglia di Reggio e dal 2017 fa parte dell’apparato Fiom come funzionario sindacale. Escono dalla segreteria Mariapia Cominci che passa alla Fiom nazionale, Marco De Simone per scadenza di mandato e Marcello Rinaldi che raggiunge i requisiti per la pensione. Ai lavori della mattinata hanno partecipato Marika Todaro per la segreteria della Cgil di Reggio Emilia e Samuele Lodi, segretario della Fiom dell’Emilia-Romagna.