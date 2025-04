Un po’ di Bali alla golena. Il ‘Fienile’ cambia il Po

Un luogo di accoglienza a metà tra il fiume Po e gli scenari dell’Indonesia. E che punta a un rilancio turistico e culturale del territorio rivierasco. A Guastalla, nella golena del grande fiume, è stato inaugurato un nuovo B&B, ‘Il Fienile’, gestito da Patrizia Pecoraro in stretta collaborazione con il marito, Guido Chiericati, storico titolare del chiosco ‘Peace in Po’, attivo da molti anni al lido Po guastallese. Accanto all’abitazione è sorta la struttura ricettiva, arredata da pezzi unici che ricordano i tronchi del fiume, ma anche pezzi di straordinaria suggestione che arrivano da Bali e dall’Indonesia. Affollata l’inaugurazione avvenuta nei giorni scorsi, con la visita alle stanze ma anche agli spazi all’aperto con piscina, area relax e tanta natura.

Ma non solo: "Stiamo lavorando alla creazione di un’associazione – spiega Patrizia – che possa creare eventi in collaborazione con altri gruppi e con i commercianti, cercando di rivitalizzare Guastalla, il suo centro storico, la zona del Po… Crediamo molto in questo progetto, che ci ha visto impegnati per anni. L’apertura era prevista già da tempo, poi c’è stato un rallentamento generale a causa dell’emergenza Covid. Ma ora, finalmente, coroniamo questo sogno, che avevamo da tempo nel cassetto".

‘Il Fienile’ mette a disposizione pure un servizio di massaggio professionale, oltre a sedute di joga. All’inaugurazione è stata fornita una dimostrazione pratica, condotta dall’insegnante Anna Profire, in una atmosfera molto coinvolgente. Sono disponibili anche servizi di navigazione sul fiume Po.

Antonio Lecci