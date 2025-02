Un podcast su Reggio. Storia, arte e cultura: "Così facciamo conoscere il territorio"

Reggio Emilia si racconta in un modo tutto nuovo, accompagnando cittadini e turisti in un viaggio alla scoperta dei luoghi cittadini e non. È questo l’obiettivo di ’Reggio Emilia: Storia, Arte e Cultura’, il nuovo podcast promosso dal Comune in collaborazione con Loquis, piattaforma gratuita di travel podcast. Un’esperienza sonora coinvolgente che, attraverso 40 episodi, svela le meraviglie della città, intrecciando racconti, curiosità e dettagli nascosti.

Il progetto si integra con la segnaletica turistica già presente, trasformando ogni passeggiata in un percorso immersivo tra le navate del Duomo, gli affreschi della Basilica della Madonna della Ghiara e i vicoli più suggestivi del centro storico. Disponibile su desktop e app, il podcast sfrutta la geolocalizzazione, permettendo di ascoltare i contenuti in tempo reale mentre si esplorano i luoghi narrati.

"L’utilizzo di strumenti nuovi, come possono essere i podcast, per far conoscere un territorio rappresenta per noi un ulteriore passo avanti nelle attività di promozione turistica – commenta l’assessora al Turismo, Stefania Bondavalli –. L’utilizzo di questa piattaforma, scelta da milioni di viaggiatori, posiziona la nostra città e la sua provincia nell’ambito di quella forma di turismo esperienziale, caratterizzato dal vivere situazioni e spazi di vita e non solo dalla loro osservazione. Un invito a scoprire le bellezze che ci caratterizzano, fatto sia per chi già conosce la città, ma soprattutto per coloro che vengono a Reggio per la prima volta".

Ma le sfide del turismo non si fermano qui. Ieri, alla sala conferenze del Palazzo Renata Fonte, si è tenuto un importante incontro promosso da Visit Emilia, con la partecipazione di cinquanta operatori del settore provenienti da tutta la provincia. Un’occasione per analizzare dati, confrontarsi sulle nuove strategie di promozione e rafforzare il legame tra istituzioni e attività ricettive. Dopo l’introduzione del presidente Simone Fornasari, che ha sottolineato "l’importanza di sensibilizzare sull’analisi dei dati turistici per rafforzare le politiche future", è intervenuto Marco Oppi, referente per le statistiche regionali: "Tutto parte dalla pratica di avvio della struttura ricettiva. Il Comune ne verifica la correttezza, i dati alimentano l’Istat e la banca dati nazionale. L’accesso al portale avviene tramite Spid e una volta compilati tutti i campi, permette, alla regione, di ottenere informazioni dettagliate, con un gestionale gratuito a disposizione delle strutture". A seguire, Pierangelo Romersi ha evidenziato le difficoltà di rilevazione dei flussi turistici: "A oggi almeno il 10% delle strutture non comunica i dati, rendendo difficile una visione precisa. Bisogna distinguere tra alberghiero ed extralberghiero, considerando anche i cambiamenti nelle scelte dei turisti pre e post-Covid. La rete di Visit Emilia è forte, con quasi 300 operatori per food & wine, 200 per cultura e castelli e 134 per terme e outdoor".

A chiudere l’incontro, l’assessora Stefania Bondavalli ha ribadito la centralità del turismo per la città e la provincia: "Non possiamo limitarci al centro storico, dobbiamo valorizzare l’intero territorio con strategie mirate. La comunicazione sarà un pilastro, con investimenti per rafforzare la collaborazione con le associazioni di settore e migliorare l’accoglienza turistica".