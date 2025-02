Un podcast sulle meraviglie del mondo

Quest’anno, in alcune classi prime, abbiamo realizzato un podcast sulla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. Tutto è iniziato con l’articolo 9 della Costituzione italiana e gli obiettivi dell’Agenda 2030, poi siamo passati alla parte più divertente: scegliere una meraviglia e raccontarla a modo nostro. C’è chi ha parlato della Muraglia Cinese, chi ha scelto Petra e chi ha raccontato il Cristo Redentore o il Taj Mahal. Scelte, il più delle volte, legate alle proprie origini. Abbiamo seguito diverse fasi: ricerca, presentazione, riscrittura del testo in modo più coinvolgente e, infine, registrazione. Parlare al microfono è stata la parte più difficile, perché ci sentivamo tutti un po’ in imbarazzo, ma alla fine ci siamo divertiti un sacco. Il risultato? Il prodotto finale è molto bello e siamo soddisfatti.

Shifa e Greta I E

Jasmeen I B