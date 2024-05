Un poker per Bruxelles. Quattro reggiani corrono in Europa. Pignedoli cerca il bis

Non solo per le amministrative, l’8-9 giugno si andrà a votare contestualmente anche per le elezioni Europee. E ci sono quattro reggiani che tenteranno la scalata a Bruxelles.

O meglio ri-tentare per Sabrina Pignedoli, 40 anni, candidata per il MoVimento 5Stelle, europarlamentare uscente, che nel 2019 venne eletta con oltre 13mila preferenze. La giornalista del Carlino, originaria del nostro Appennino e autrice di libri sulle inchiesta di mafia, sarà capolista per i pentastellati nella circoscrizione Nord Est, tra le più agguerrite in fatto di nomi: dal governatore Stefano Bonaccini del Pd alla premier Giorgia Meloni fino al vice primo ministro Antonio Tajani e al leader di Azione, Carlo Calenda, ma anche l’ex sindaco di Verona Flavio Tosi e il discusso generale Roberto Vannacci per la Lega.

Gli altri tre in corsa sono invece tutti new entry. Per il centrodestra, nella lista di Forza Italia e sempre nella circoscrizione Nord Orientale, ci sarà Antonio Cenini, 54 anni, che conosce bene la capitale belga dove vive da vent’anni e nella quale è presidente del Consiglio Superiore delle Scuole Europee. Lavora inoltre come dirigente di relazioni istituzionali e politiche europee.

Per Stati Uniti d’Europa – la neonata coalizione di Psi, +Europa e Italia Viva – scende in campo, in quota Partito Socialista, Daria De Luca, 44 anni, ligure ma reggiana d’adozione. Sarà però in gara nella circoscrizione Nord Ovest che comprende gli elettori di Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia. Infine, in campo per Alleanza Verdi Sinistra anche Natale Cuccurese, 65 anni, napoletano d’origine, ma da tempo residente a Quattro Castella dove siede in consiglio comunale, in scadenza di mandato. L’imprenditore sarà però inserito nella circoscrizione Sud (dove votano Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia).

dan. p.