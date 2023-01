Un pomeriggio a Bagnolo con la cicala e la formica

Uno spettacolo per bambini e famiglie, oggi alle 17 al teatro di Bagnolo con "La cicala e la formica", in una rivisitazione della nota favola di Esopo. Mala Cicala e Pina Formica sono i proprietari del pub "Il tronco secco", dove ogni sera Mala si esibisce con canzoni e sketch teatrali. A Pica, invece, tocca lavorare in cucina, preparando anche il Ginfragola, necessario per passare l’inverno.

Al Novecento di Cavriago, invece, alle 11 e alle 16,30 va in scena "I musicanti di Brema" con la compagnia Teatro Perdavvero.