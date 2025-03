Un pomeriggio senza smartphone

Un pomeriggio senza telefoni al Parcobaleno di Luzzara. Si è trattato di una iniziativa speciale che è stata organizzata da una classe delle scuole locali insieme agli insegnanti, per sensibilizzare sull’importanza di vivere gli spazi pubblici senza l’uso del telefono. L’iniziativa ha positivamente coinvolto i ragazzi in un pomeriggio animato da giochi di società e da attività condivise.

Unica regola: niente smartphone. Un’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme, dialogare e divertirsi senza schermi. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e interesse a questo evento, che ha voluto far tornare ai tempi in cui il contatto, nel gioco e del dialogo, era diretto, senza il web, i canali social o messaggeria a fare da intermediari. Un’esperienza che verrà diffusa anche ad altre classi e da ripetere più volte.