Un pomeriggio sulle nuvole con i ’Racconti tra le stelle’

Ci sono i "Racconti tra le stelle", oggi dalle 16 alla biblioteca Panizzi, a Reggio, con Pina Irace (foto) impegnata in "letture animate tra mille luci".

Negli spazi di via Farini, in centro città, i bambini (dai 4 anni in poi) possono ascoltare le storie raccontate con la complicità del buio, che arrivano lassù, fino alle stelle, che ne diventano custodi, mentre quaggiù i libri riescono a squarciare il buio più fitto con la luce che emana la fantasia… E se volassimo lassù e prendessimo posto tra le stelle per conoscere le storie che accadono quaggiù durante le feste di Natale? Pina Irace si è avvicinata giovanissima al teatro, maturando esperienze artistiche importanti, fino alla commedia musicale, alla tradizione napoletana e ai classici americani. Da anni alterna l’attività di attrice-narratrice con la conduzione di laboratori teatrali rivolti a bambini e ragazzi in collaborazione con scuole e istituzioni pubbliche.

La letteratura per l’infanzia caratterizza da tempo la sua professione, anche con spettacoli di narrazione e percorsi di educazione alla lettura. E’ autrice di libri per bambini.