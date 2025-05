Un ponte culturale tra Saragozza e Reggio grazie al Cpia

Le culture che s’incontrano e dialogano tra loro rappresentano una delle esperienze umane più importanti. La storia di un paese e le informazioni sugli aspetti di vita quotidiana, possono offrire la possibilità di arricchire e approfondire il nostro patrimonio di conoscenze.

A gettare un ponte culturale tra Spagna e Italia, ha pensato il Cpia Reggio Nord (Centro Provinciale Istruzione Adulti) che – in questi giorni – ha ospitato gli studenti del Cpepa Alfinden di Saragozza, nell’ambito del Progetto Erasmus Plus. Occorre ricordare che il Cpia Reggio Nord (come il Cpia Reggio Sud, altra importante realtà scolastica sul nostro territorio), è un istituto statale che si occupa della formazione e insegnamento della lingua italiana a vari livelli e i corsi sono rivolti a studenti italiani e stranieri che desiderano imparare la nostra lingua oppure migliorare le proprie competenze. Le attività di formazione sono presenti in numerosi centri della provincia reggiana.

Accolti dalla Dirigente Scolastica del Cpia Reggio Nord, professoressa Anna Fusco, nella sede centrale di Correggio, la delegazione iberica (formata anche da insegnanti) ha presentato al collegio docenti l’organizzazione e l’offerta formativa del loro Centro di Istruzione Adulti. Gli studenti, sono stati omaggiati di una copia della nostra Costituzione dal sindaco di Correggio, Fabio Testi.

Giornate intense e interessanti per gli ospiti spagnoli, tra visite guidate al Lido Po di Guastalla per ammirare l’area golenale e un pranzo presso lo storico chalet per apprezzare le nostre eccellenze gastronomiche. Non è mancata una sosta presso il Palazzo Ducale e i principali monumenti di Guastalla, con la guida dell’assessore alla Cultura Fiorello Tagliavini. Al termine, studenti e insegnanti, si sono recati presso il Centro di Formazione Professionale di Guastalla, dove si svolgono alcune lezioni del Cpia.