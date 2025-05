"Un poster per la pace, superando ogni limite"

Pace, una parola tanto potente quanto fragile. Ha un significato molto profondo ma spesso la diamo per scontata, senza capirne il valore. Questo accade poiché pensiamo che sia nella quotidianità qualcosa di già dato, ma non è così, spesso la pace deve affrontare degli ostacoli. Io, come ragazza di quattordici anni, ho voluto rappresentare questi valori nel disegno premiato al concorso ’Un poster per la pace’. Ho rappresentato una mongolfiera per raffigurare la guerra, uno dei principali problemi con il quale la pace deve confrontarsi. Su questa mongolfiera ci sono persone di varie etnie, tutte diverse ma accomunate da una cosa: la speranza. La Terra, attorniata dalle bandiere, sta a significare che tutti i paesi meritano la pace. In primo piano è presente una violinista che attraverso il potere della musica trasforma la guerra in pace. Le note musicali che si posano sulla mongolfiera la contaminano di colori brillanti e gioiosi che illuminano l’atmosfera cupa della guerra. Infine, sullo sfondo c’è un altro valore che mi sta molto a cuore e che ho deciso di rappresentare: il potere dell’unione, di combattere insieme per il raggiungimento di uno stesso obiettivo. Secondo me questi principi sono alla base della pace. La speranza, l’unione e la ricerca della felicità nei momenti di difficoltà permettono di superare qualsiasi ostacolo portando la pace oltre i limiti.

Maria Francesca ScognamiglioIII E