Un posto nel settore grafico per le macchine da stampa

Azienda operante nel settore grafico ricerca operaioa addettoa a macchine da taglio e da stampa. La mansione prevede la movimentazione di materiali pesanti. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica ... a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (art. 10 del D.lgs. n. 1982006). Diploma (preferibile) conoscenze informatiche: Adobe Pat. A eo B automunito (preferibile); contratto: t. determinato 2 mesi con possibilità di assunzione; orario di lavoro: 8:30 - 12:30 15.30 - 17:30. Il luogo di lavoro è raggiungibile con mezzo pubblico. Qualifica Istat Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti in carta e cartone. Luogo di lavoro: Reggio Emilia. Scadenza dell’offerta il 25-07-2023.