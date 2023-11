Un premio da Boston al dottor Giacometti

Prestigioso riconoscimento per un medico della Chirurgia dell’ospedale di Guastalla. Il dottor Marco Giacometti (foto) è tra i diciotto professionisti italiani ammessi a diventare "Fellow" dell’American College of Surgeons. Un premio arrivato al congresso clinico del Collegio a Boston lo scorso ottobre. Avendo soddisfatto i requisiti di adesione, i nuovi Fellow hanno acquisito il diritto di utilizzare dopo i loro nomi, la prestigiosa denominazione. Sono oltre 6.500 gli associati residenti fuori dagli Stati Uniti, rigorosamente selezionati per circa un anno in base a qualifica professionale, competenza chirurgica, condotta etica, qualità di performance.