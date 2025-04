Un premio per celebrare il genio di Farri

BIBBIANO

Al via la prima edizione di un concorso dedicato a Stanislao Farri. Il Comune di Bibbiano - già promotore, negli scorsi anni, di iniziative per rendere omaggio a Stanislao Farri, illustre bibbianese scomparso nel 2021 - bandisce il premio nazionale di fotografia Stanislao Farri – ideato e curato da Enzo Crispino. Tramite una open call e segnalazioni da parte di fotografi che hanno conosciuto e stimato Farri e la sua opera, una giuria (formata da Steve Bisson, Andrea Casoli, Gina Costa, Emilio Figus e Nella Tarantino) selezionerà due autori (uno per sezione: under e over 25 anni), ai quali sarà attribuito il premio, consistente in una mostra personale, allestita allo Spazio Arte Spallanzani (a Barco di Bibbiano), una pubblicazione di quindici immagini ciascuno nel catalogo di mostra e una targa.

Stanislao Farri, nella sua lunga attività, sia professionale sia amatoriale, ha indagato vari filoni della ricerca fotografica, dal paesaggio a quella che veniva definita ‘figura ambientata’, dalle esperienze della subjektive photographie alla documentazione accurata delle espressioni della cultura materiale, spingendosi fino ai reperti antichi. È stato dunque uno straordinario cultore del valore dei beni culturali, intesi nell’accezione più ampia, dei quali ha sempre pensato che, anche attraverso la fotografia, si dovesse salvare la memoria.

Proprio per questo, la prima edizione del premio 2025 intitolato a Stanislao Farri intende caratterizzarsi proprio sul tema dei ‘Beni Culturali’ e, in particolare, si chiede agli autori di presentare un progetto fotografico incentrato sul loro valore, anche in rapporto alla cittadinanza. "Rinnoviamo l’impegno preso per ricordare la persona e l’artista – hanno detto il sindaco Stefano Marazzi e l’assessore alla Cultura Matteo Curti – affinché la sua opera resti una traccia indelebile per l’intera comunità bibbianese". Gli autori interessati possono iscriversi a partire da oggi, fino alle 23,59 di domenica 27 luglio, inviando una e-mail tramite WeTransfer all’indirizzo segreteria.sindaco@comune.bibbiano.re.it oppure premiostanislaofarri@gmail.com.

Info: www.comune.bibbiano.re.it