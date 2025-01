Un premio per gli indomiti organizzatori

Una giornata da tregenda. Lo scorso 8 dicembre freddo, pioggia e nevischio misto ghiaccio hanno messo a dura prova l’organizzazione della Maratona di Reggio (nella foto, la partenza), la cui 28ª edizione ha toccato ancora una volta l’abitato di Montecavolo. A distanza di un mese e mezzo, i Comuni di Quattro Castella e Vezzano incontreranno – per ringraziarli – tutti i collaboratori di quella “epica” giornata. Sabato dalle 9,30 nel Municipio castellese, i due sindaci Alberto Olmi e Stefano Vescovi, consegneranno un riconoscimento agli organizzatori di Tricolore Sport Marathon, alla Polizia locale, Carabinieri in congedo, Protezioni civili di Albinea e Vezzano, al personale sanitario e i volontari della Cri protagonisti di un encomiabile sforzo. Un riconoscimento anche per i volontari della Asd Sanpolese che hanno prestato supporto agli atleti lungo il percorso, così come un riconoscimento sarà dato a Proloco Matildica, Dream Makers e Contrada di Monticelli per le animazioni organizzate durante tutta la mattinata. E poi agli atleti del territorio – i vezzanesi Caterina Filippi e Patrick Francia e i castellesi Arianna Grimelli e Simone Zurlini – in rappresentanza di un popolo di indomiti. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.