Un premio per Stefania e Nilla. Due volontarie esemplari

Vengono dal volontariato Stefania Guatteri e Nilla Menozzi a cui è stato assegnato il premio "Per… la Donna", riconoscimento che annualmente viene dato alle cittadine che maggiormente si sono distinte per "il prezioso e specifico ruolo che rivestono all’interno della comunità e per il loro insostituibile contributo di idee, valori e realizzazioni concrete". A decidere all’unanimità è stata la Commissione consiliare Scuola-Cultura. La santilariese Guatteri è infermiera e presidente dell’associazione Mano Fraterna; la calernese Menozzi è stata per anni referente di Avo in Val d’Enza.

Non è un caso dunque che l’attestato sarà ufficialmente conferito non l’8 di marzo - ricorrenza per celebrare la quale è stato appunto istituito il Premio - ma mercoledì 13 marzo nell’incontro "Vocazione sanitaria tra volontariato e professione" che si terrà alle ore 20.45 al centro culturale Mavarta con la partecipazione di rappresentanti del mondo associativo e della realtà giovanile locale. Guatteri , da anni infermiera professionale all’ospedale "Franchini" Montecchio, è presidente di un’associazione che offre assistenza e aiuto psicologico domiciliare a malati gravi e terminali e alle loro famiglie.

Menozzi è la storica referente per il territorio locale e il Franchini dell’Associazione Volontari Ospedalieri che si dedica al servizio dei malati, degli anziani e delle persone sole con l’obiettivo di assicurare calore umano, dialogo, svago durante la degenza. con la partecipazione di rappresentanti del mondo associativo e della realtà giovanile locale.

Francesca Chilloni