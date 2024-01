Un presepe nel centro Laudato si’

Al centro Laudato si’ di Bismantova è stato allestito un presepe nelle ex pertinenze dei Monaci Benedettini di Bismantova, dopo il restauro eseguito a cure del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Il Centro Laudato si’ è dedicato all’enciclica ispirata al cantico francescano. Da un’idea straordinaria della ricercatrice Clementina Santi è stata allestita una Natività in un suggestivo allestimento scenico tra i tendaggi e le terrecotte artistiche di Angela Tripi. Il presepe resterà aperto alle visite dal 6 al 28 gennaio nei giorni di sabato e domenica dalle 10 alle 17. L’iniziativa è stata svolta in collaborazione con Bizzocchi, hanno inoltre collaborato Prampolini Ferramenta e Idea Verde di Felina.

s.b.