"Un presidio fisso durante le gare fuori dallo stadio e dai Petali"

"Il sindaco e la giunta valutino la possibilità di istituire un presidio fisso della polizia locale fuori dallo stadio ‘Giglio’ nelle giornate in cui sono previste le partite della Reggiana". È la proposta di Alessandro Rinaldi della Lega, portata ieri in consiglio comunale con un ordine del giorno urgente sui fatti accaduti sabato pomeriggio fuori dal ‘Città del Tricolore’ e dal centro commerciale ‘I Petali’ dove si è innescata una guerriglia tra alcuni ragazzini e i tifosi che uscivano dallo stadio al termine della partita Reggiana-Carrarese. Tutto è nato da alcune provocazioni da parte dei giovani e da una signora fatta cadere a terra – da chiarire se volontariamente o fortuitamente – oltre che da una sassaiola che ha spaccato il vetro di un’auto di un tifoso. Da qui è scattata la reazione degli ultras che hanno scatenato la ‘caccia’ all’uomo, arrivando a contatto coi ragazzini. A scongiurare il peggio ci hanno pensato le forze dell’ordine intervenute con i vari reparti mobili.

Il documento di Rinaldi (foto) e del Carroccio presentato in Sala del Tricolore è volto ad "esprimere solidarietà e vicinanza ai tifosi della Reggiana che sono stati aggrediti, condannando fermamente ogni atto di violenza nei loro confronti". Per questo "impegniamo il sindaco e la giunta a collaborare con le autorità di pubblica sicurezza per intensificare i controlli e la presenza delle forze dell’ordine nei pressi dello stadio, adottando il più possibile misure volte ad evitare il contatto tra tifosi e gruppi di giovani appartenenti alle cosiddette “baby gang". E infine la proposta: "si valuti la possibilità di istituire un presidio fisso della polizia locale allo stadio Giglio nelle giornate in cui sono previste le partite casalinghe della Reggiana".

Ma il consiglio comunale ha respinto – con 16 voti contrari (Pd, M5S, Europa verde-Possibile, Lista Marco Massari sindaco) e 9 voti favorevoli (Lega Salvini premier, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista civica Tarquini) – l’ammissibilità alla discussione di un ordine del giorno urgente. Il Carroccio però trasformerà il documento in mozione che verrà calendarizzata per la discussione in una delle prossime sedute del Consiglio Comunale. Nei giorni scorsi anche il consigliere di Forza Italia, Claudio Bassi, ha presentato un’interpellenza per chiedere la dotazione del taser alla polizia locale.

dan. p.