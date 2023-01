"Un presidio notturno non è più prorogabile"

"L’ennesima aggressione nei confronti di un taxista nella zona della stazione ferroviaria di Reggio evidenzia la necessità non più prorogabile di un presidio notturno delle forze dell’ordine nella zona. Urge una soluzione a breve, per la sicurezza dei taxisti ma soprattutto dei cittadini". Lo afferma Cna Fita, per voce del presidente di settore e taxista, Simone Seligardi (foto). "La categoria dei taxisti è davvero stanca di subire queste violenze che non fanno lavorare tranquilli ma soprattutto ci impediscono di svolgere adeguatamente il servizio ai cittadini. Nella zona della stazione – sottolinea Seligardi – non è possibile lavorare vivendo tutti i giorni una tensione che nelle ore serali diventa vera e propria paura".