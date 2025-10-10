"Un privilegio recitare con Orietta"

Ieri sera, la prima serata di Rai 1 è stata contrassegnata dalla presenza di due artisti reggiani, insieme sul piccolo schermo: Orietta Berti e Andrea Gherpelli. La prima in un cameo con una partecipazione straordinaria, il secondo tra gli attori nel cast della fiction "La ricerca della felicità".

Ieri l’ultima serata di quattro appuntamenti, che ogni volta hanno segnato il record di ascolti della serata. Un ottimo successo che già fa parlare di una possibile seconda edizione. "Orietta appare solo nell’ultima puntata, interpretando sé stessa - racconta Andrea Gherpelli. – È stata un’esperienza molto bella ed è stato divertente lavorare insieme a lei. Un privilegio. Poi recitare con la direzione di Giacomo Campiotti è stata la realizzazione di un sogno che avevo da tempo. Campiotti è un fiume di idee che non lo abbandona mai, sul set non solo si confronta continuamente con gli attori ma lascia sempre spazio alla creatività del momento: sua e degli altri".

La serie segue la storia di Marta Rampini (interpretata da Cristiana Capotondi), da una donna milanese che sembra avere una vita perfetta, con un marito affettuoso e una figlia. Tuttavia, la sua vita viene stravolta quando il marito, Enrico, scompare dopo essere stato accusato di riciclaggio. Marta, insieme alla figlia e alla suocera Rosa (Valeria Fabrizi), decide di partire per Marina di Romagna alla ricerca della verità. Qui incontra Susanna (Lucia Mascino), una donna romagnola, e tra le due nasce un’amicizia intensa che cambia le loro vite.

La fiction è stata girata nella primavera e nell’estate scorsa, tra la riviera romagnola e Roma. E ha incontrato il favore del pubblico perché è stata capace di affrontare i temi della resilienza, dell’amicizia e dei piccoli miracoli quotidiani con leggerezza, ma facendo riflettere.

"Nella fiction sono Walter Giusti – dice Gherpelli – Un piacione romagnolo, un po’ ingenuo, capace di grandi sentimenti. Ex di Susanna, di cui è ancora innamorato, viene chiamato dalla donna in soccorso per problemi economici. Mi sono molto affezionato a questo personaggio dal cuore buono, lontano dai ruoli complessi che spesso sono chiamato a interpretare. Conosco Lucia da tanti anni ma questa è stata la prima volta che abbiamo avuto l’opportunità di lavorare insieme. È stato un piacere anche lavorare con Cristiana Capotondi, un’artista di grande intelligenza e sensibilità, impegnata su tanti fronti".