Un progetto della Fa.Ce. per dare autonomia ai ragazzi con disabilità

Il progetto "In cammino verso l’autonomia", proposto e sostenuto dall’associazione Fa.Ce. (Famiglie Cerebrolese), presieduta da Ave Zanni, nasce dalla necessità di costruire percorsi di autonomia per ragazzi con disabilità. Per le famiglie è spesso molto difficile affrontare il pensiero del "dopo di noi" e le uniche prospettive esistenti sembravano essere istituti o soluzioni lontane dalla quotidianità, anzichè avviarli ad una vita indipendente. "Nel 2017, grazie alla Fondazione Durante e Dopo di Noi – - spiega la Presidente Zanni – è stata ristrutturata una struttura a Cavola per avviare una ‘palestra dell’autonomia’, dando ai ragazzi la possibilità di sperimentare la vita quotidiana in casa. Questa iniziativa ha dato il via a un’esperienza concreta e strutturata. Successivamente, anche a Castelnovo è nata l’opportunità di utilizzare un appartamento, messo a disposizione dalla mia famiglia, per ampliare l’offerta e coinvolgere più ragazzi del territorio della nostra montagna". I principali partner sono: l’associazione Fa.Ce., che ha concesso gratuitamente in uso l’appartamento, i servizi sociali dell’Unione dei Comuni e la coop sociale Il Ginepro, che gestisce le attività educative coi propri operatori.

s. b.