Un progetto di educazione stradale

Cambia la viabilità in piazzale 2 Agosto a Correggio, il 28 marzo dalle 8 alle 14, per consentire l’allestimento degli spazi per "Evento Abc. L’Autostrada del Brennero in Città", organizzato dalla società Autobrennero come progetto didattico sull’educazione stradale rivolto ai giovani e alle scuole. Nell’area della piazza, dalla zona della Piadineria fino all’ingresso del palasport Pietri e le prime due corsie del parcheggio, ci sarà divieto di transito e di sosta per tutta la durata della manifestazione.