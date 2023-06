Un progetto per salvare i negozi storici

Gremita la sala dell’Antico Portico, a palazzo ducale di Guastalla, l’altra sera, per la presentazione del progetto "Andiamo in centro", che ha radunato numerosi commercianti di tutto il distretto della Bassa.

Il progetto è stato illustrato da Roberto Angeli, sindaco di Reggiolo e referente nella Bassa Reggiana per il settore del commercio. L’obiettivo, grazie a fondi pubblici messi a disposizione dalla Regione, è quello di fare emergere soluzioni che possano aiutare gli operatori commerciali locali a sviluppare meglio le loro potenzialità di vendita, unendo magari attività online alla loro offerta, fino a soluzioni per migliorare l’aspetto delle vetrine, l’attrattività dei loro negozi, la curiosità verso i prodotti proposti al pubblico.

"Partiamo dal presupposto che questo progetto – dice subito Angeli – non andrà certo a risolvere il problema dei commercianti nei paesi e nei centri storici. Ma vuole essere un aiuto agli operatori che credono nel loro mestiere per valorizzare al meglio le loro attività, potenziando la rete commerciale con vari sistemi.

Talvolta può essere utile anche una vetrina allestita in un certo modo per attrarre maggiormente potenziali clienti. Per questo ci saranno dei corsi, dei laboratori condotti da esperti in materia, per favorire l’attività dei commercianti".

Fino a settembre resta a disposizione un questionario, sui siti internet degli otto Comuni della Bassa, che i commercianti possono compilare per evidenziare ogni necessità. Gli stessi questionari saranno valutati dagli esperti per capire quali soluzioni mettere in campo, anche diversificando i corsi in base alla tipologia di negozio, alla localizzazione dello stesso, attivando gruppi di lavoro, sempre in stretta collaborazione con le associazioni di categoria.

a.le.