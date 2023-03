Un progetto turistico omni-comprensivo, prioritario rafforzare i collegamenti coi sentieri

Archiviato il turismo invernale, è tempo di pensare ad altre forme di turismo compatibili con l’ambiente. Su Redacon, Augusto Bellesia di ‘Obiettivo Natura’ ha sottolineato "la necessità di un progetto turistico che, a quanto ci risulta, non è ancora stato redatto dall’attuale amministrazione comunale di Ventasso". L’intervento di Bellesia mira a spostare l’attenzione dalla neve del crinale al grande volano che attrae presenze turistiche e che contribuisce in maniera significativa a tenere alto il livello economico del Comune e a sostenere l’attività degli esercizi commerciali del territorio. Il riferimento è alle Case Vacanze, ai Camping e agli affitti brevi dei B&B, nonché alle case e appartamenti dei privati.

"Non vedo questa urgenza – replica il sindaco Enrico Ferretti -, sono d’accordo con Bellesia ed entro fine aprile ci incontreremo per parlare del progetto turistico omni-comprensivo, Parleremo soprattutto della rete sentieristica del Ventasso che comprende i sentieri del Cai, sentieri per Mtb e sentieri percorribili a piedi. Sono tante le cosa da fare, vorremmo ricostruire il ponte sul Secchia in località Nismozza e sistemare quello di Acquabona per l’accesso al territorio di Nasseta, proprio per questi interventi abbiamo interessato anche l’assessore regionale Corsini. Questi ponti sono importanti perché favoriscono l’allacciamento alla rete dei sentieri a cavallo del Secchia dove si estende una parte importante del territorio del comune Ventasso".

L’escursionismo a piedi o in mountain bike è il più praticato e il territorio dell’Appennino reggiano consente di esercitarlo tutto l’anno. "Va da sé che si rende necessaria una rete sentieristica che, oltre ad essere continuamente manutenuta, - conclude - colleghi i borghi e raggiunga i luoghi paesaggistici, storici e naturalistici di maggiore interesse".

Settimo Baisi