Un questionario sul web e un incontro pubblico sulla chiusura dei negozi

I Comuni della Bassa Reggiana cercano soluzioni per provare a favorire il rilancio del commercio locale, dopo che in alcuni territori continuano ad aumentare i negozi che chiudono. Perfino i gestori di un bar in centro a Guastalla, che di recente avevano chiesto aiuto alle istituzioni locali, alla fine hanno abbassato per sempre la saracinesca. Ora è sul web un questionario riservato ai commercianti, da compilare per il progetto ’AndiAMO in Centro’, in vista di un incontro informativo di lunedì 26 giugno alle 21 a palazzo ducale.