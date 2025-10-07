Imprese, sindacati, istituzioni locali, mondo della scuola e della formazione e singoli cittadini. Sono alcuni dei soggetti a cui è rivolto un questionario sulle attese del territorio rispetto allo sviluppo delle comunità locali, lanciato dalla Camera di commercio dell’Emilia e disponibile da oggi sul sito dell’ente. La ricerca, sottolinea il presidente Stefano Landi (nella foto), "è finalizzata a rendere ancora più efficaci le linee strategiche adottate, raccogliendo indirizzi da tutti i soggetti che, in diversi modi, concorrono allo sviluppo economico e sociale delle nostre comunità".

Il questionario punta dunque a "un obiettivo concreto – aggiunge Landi – e non è semplicemente un pur importante sondaggio sui bisogni che il territorio esprime, che va ad arricchire le analisi e le consultazioni che sono comunque sempre in essere con le organizzazioni già rappresentate in Camera di commercio".

Per il vicepresidente vicario della Cciaa Filippo Cella, "ampliare l’ascolto di istanze che provengono da altre realtà organizzate del territorio e dai cittadini ci consentirà di integrare le nostre attività istituzionali, definite statutariamente, con nuove azioni che, anche indirettamente, possono concorrere ad uno sviluppo locale che non è solo legato alla crescita economica, ma alla creazione di nuove opportunità di inclusione e al miglioramento complessivo della qualità della vita".