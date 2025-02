"Un record è per sempre"

Virna De Angeli, 49 anni il 27 febbraio, la ‘Gazzella del Lario’ e moglie di Stefano Baldini, ha perso nei giorni scorsi il primato italiano dei 400 indoor: meglio di lei, correndo a Karlsruhe in 51’’75, ha fatto Alice Mangione, siciliana di 28 anni che quando Virna segnò il suo 52’’17 non era nemmeno nata.

Un po’ arrabbiata? "Tutt’altro, anzi, mi sono stupita che il mio record sia durato 29 anni; ricordo, era il 10 marzo ‘96, europei di Stoccolma ed arrivai quinta nella seconda finale, perché la pista era di sole di quattro corsie. I 400 indoor erano proprio la mia gara".

Lei aveva ottimi tempi, ma perché preferiva le indoor? "I 400 metri indoor sono completamente diversi da quelli all’aperto in cui un atleta resta sempre nella propria corsia. In sala, invece, dopo il primo giro si chiude alla corda e bisogna partire forte per trovarsi davanti. Così c’è il contatto fisico, c’è più agonismo, per questo amavo le indoor".

Virna De Angeli ha vinto i Giochi del Mediterraneo nel ’97 a Bari, ha disputato tre olimpiadi, ha una decina di titoli nazionali senior, un argento agli europei di staffetta e ha mantenuto il record italiano dei 400 per tanto tempo, indoor e outdoor. Ma la sua gara più bella? "I Giochi del Mediterraneo nel ’97 a Bari. Sul primo gradino del podio sono salita tante volte in vita mai, ma quella volta rappresentavo l’Italia e l’Inno di Mameli era solo ed esclusivamente per me. Un’emozione che mi porto ancora dentro".

Torniamo al record che ha perso di recente? "Ho visto la gara in televisione e ho fatto il tifo per Alice. Non la conosco personalmente, ma tante volte le ho inviato messaggi di congratulazioni. E’ stata molto brava e credo abbia margine per fare ancora meglio".

Le citiamo una dichiarazione della Mangione: ‘Davvero contenta per questo record, sapevo di star bene, ora sono entrata in condizione e ho tolto il primato ad una grande atleta’. "Stimo tantissimo Alice, come persona e come atleta. Senza nulla togliere alle altre, sono felice che ora il record appartenga a lei".

Ora Virna De Angeli cosa fa? "Non sono nel mondo dell’atletica, anche se guardo tutte le gare. Faccio il preparatore atletico della juniores di calcio della Rubierese e mi piace tanto. Poi c’è la famiglia, Alessia che si è laureata e ha appena finito un master in Economia. Andrà a Milano a lavorare e correrà la staffetta con la Fratellanza Modena, io e Stefano ne siamo molto fieri. Laura è mezzofondista e fa pure danza aerea, Lorenzo alterna calcio ad atletica e noi siamo contenti che siano attivi, perché lo sport aiuta a rispettare sé stessi e gli altri".

