Un regalo da 13mila euro per il Core

Sono stati donati quasi 13mila euro al Grade grazie alla tortellata dello scorso marzo organizzata con successo a Salvaterra. "E’ stata una serata bellissima per la quale ringrazio la dottoressa Rossana Borciani, gli organizzatori, i volontari e tutti i partecipanti", dice la direttrice del Grade Valeria Alberti.

Esprime soddisfazione anche il presidente della Fondazione Grade Onlus Francesco Merli: "La donazione degli amici di Salvaterra fa compiere un passo avanti ai nostri progetti in corso. In primis per sostenere l’ampliamento del reparto di ematologia del Core. In secondo luogo c’è l’ultima sfida per una nuova raccolta fondi destinata all’acquisto di una innovativa risonanza magnetica a 3 Tesla per il servizio di radiologia del Santa Maria Nuova".

All’iniziativa era presente pure il presidente dell’associazione Vittorio Lodini Guglielmo Ferrari: "Quando le associazioni lavorano insieme per un obiettivo comune si creano eventi straordinari. Grazie alle amiche del Core di Vittorio Lodini coordinate dalla dottoressa Borciani, a Salvaterra Eventi 3.0, alla Fondazione Berlinguer e al Comune di Casalgrande, abbiamo vissuto una bellissima edizione della tortellata per il Grade con 500 persone a sedere e tanti che purtroppo non hanno trovato posto".

m. b.