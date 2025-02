Un regalo ’post mortem’ alla sanità del territorio

Una generosa donazione effettuata proprio nel giorno del compleanno dell’amico prematuramente scomparso. Proprio ieri Alberto Grassi avrebbe compiuto 56 anni. E il regalo, a suo nome, è stato fatto a favore della sanità locale. L’idea è stata attuata dall’impegno degli amici di Alberto, stroncato da un malore improvviso lo scorso ottobre nella sua abitazione, in centro a Guastalla. Erano stati gli stessi amici, preoccupati dalle mancate risposte al telefono, a scoprire quanto era accaduto. Inutili i soccorsi.

Nelle settimane successive sono stati raccolti fondi grazie ad eventi e alla cena della classe 1969, a cui anche Alberto apparteneva. Si è riusciti a raggiungere una somma necessaria ad acquistare un capiente zaino da destinare agli operatori del Servizio infermieristico domiciliare sul territorio della Bassa, una carrozzina in dotazione al pronto soccorso e ai reparti di Emergenza-urgenza dell’ospedale, oltre a un defibrillatore e alcuni saturimetri donati alla Croce rossa di Guastalla, per arricchire la dotazione della nuova ambulanza che entrerà in funzione dal prossimo settembre.

Ieri mattina si è svolta la donazione in uno dei saloni dell’ospedale di Guastalla, alla presenza degli amici di Alberto Grassi, di dirigenti dell’ospedale, rappresentanti della Croce rossa, del pronto soccorso locale e del Sid, il Servizio infermieristico domiciliare. Altre donazioni, sempre a scopo di solidarietà, sono state effettuate di recente grazie a fondi raccolti tra i colleghi di lavoro di Alberto, che era stato dipendente della Smeg di Guastalla.

Antonio Lecci