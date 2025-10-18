Un regista e un altro allievo testimoniano contro Franci

È proseguito con la deposizione di due testimoni dell’accusa il processo con rito ordinario che vede imputato il 47enne Daniele Franci, ex direttore artistico del centro teatrale ‘Etoile’. Deve rispondere di violenza sessuale verso nove allievi tra i 17 e i 22 anni, di cui allora tre minori (solo due non si sono costituiti parte civile). Davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Francesco Panchieri, nel dibattimento che si sta celebrando a porte chiuse, è stato sentito un giovane costituito parte civile – tramite l’avvocato Margherita La Francesca – che, a differenza degli altri, non fu ascoltato durante l’incidente probatorio. Ha raccontato le presunte attenzioni sessuali che avrebbe subito dall’imputato: è scoppiato in lacrime più volte. Prima di lui è stato ascoltato un regista che ha riportato le confidenze raccolte da un altro giovane costituito parte civile, facendo pure osservazioni critiche sui metodi di lavoro che avrebbe usato Franci. Per l’accusa, tra il 2016 e il 2021, Franci, originario di Correggio, arrestato dai carabinieri nel luglio 2022 e da tempo a piede libero, avrebbe sfruttato il proprio ascendente per ottenere la fiducia dei giovani allievi e poi indurli a intrattenersi sessualmente con lui. Uno dei ragazzi costituiti parte civile è assistito dall’avvocato Maria Vittoria Marceddu: fu il primo a denunciare. Altri cinque sono tutelati da Margherita La Francesca, due da Marco Scarpati e uno da Massimo Tarquinio. In passato Franci ammise rapporti solo con alcuni ragazzi. La difesa, affidata a Giulio Garuti e Gabriele Riatti, da sempre sostiene la tesi di un contagio dichiarativo sulla scelta di sporgere querela e altre circostanze: a partire da una chat comune, alcuni episodi sarebbero a detta dei legali frutto di ricordi ingigantiti.

al.cod.