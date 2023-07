Un risveglio con la tempesta Mattinata di grandine e vento

Un risveglio violento. Il primo nel cuore della notte con un forte vento che dall’Appennino ha soffiato successivamente sulla città e sulla Bassa, come cattivo presagio di un’alba difficile in gran parte della provincia reggiana. Intorno alle 9.30 si è scatenato un breve ma intenso finimondo anche se non paragonabile a quanto accaduto nel milanese.

Pioggia, grandine e raffiche. Prima a Reggio, soprattutto nella periferia Nord. In zona Mancasale sono caduti chicchi di ghiaccio grossi come palline da ping-pong. Si segnalano diversi danni alle auto in sosta, mentre non si registrano feriti. Poi pian piano si è spostato verso Bagnolo, la Bassa e la val d’Enza; in quest’ultima, tra le zone più colpite, Montecchio e Quattro Castella dove gli ambulanti del mercato cittadino in piazza hanno vissuto momenti di panico con la merce scaraventato a terra – come si vede in tanti video amatoriali postati sui social – e i tendoni dei banchetti piegati in due.

Così come sono state messe a dura prova le piante (idem le coltivazioni sulle quali approfondiamo nella pagina accanto), alcune già ferite e pericolanti dalle ondate di maltempo dei giorni scorsi. I vigili del fuoco sono stati chiamati a compiere una decina di interventi, tutti di lieve entità; un albero è caduto in viale Ramazzini e un altro anche a Cavazzoli. La fotografia che dipinge al meglio la minaccia del cielo è quella del grigio che si stagliava ieri mattina alla stazione Mediopadana, con diversi strati scuri a distinguersi. Nuvole cosiddette ‘ad arcus’ o linee di tempesta. Quelle che gli esperti identificano col fenomeno di “outflow”, una corrente d’aria fredda che spinge l’aria più calda e umida verso l’alto, innescando la formazione della nuvola. L’aria calda e umida si condensa al di sopra della corrente d’aria fredda, creando la caratteristica forma di mensola della nuvola.