Un sabato con Tonino Carotone. Al Tunnel torna ’Reggio Beve’

Da Tonino Carotone a Gianni Drudi, fino a Bassi Maestro e Auroro Borealo, anche stavolta il festival Reggio Beve proporrà delle chicche non indifferenti. Per il quarto anno consecutivo, da domani a domenica 15 settembre, torna l’appuntamento nel giardino del Circolo Arci Tunnel (via del Chionso 20/g) con musica, cibo e socialità a ingresso libero. L’idea nacque nel 2021, quando quattro locali di Reggio (Piccola Bidoneria, Guascone – Vermuteria, Gattaglio’s Pub e Gargotta del Popol Giòst) decisero di mettere in piedi una concorrenza leale sotto il nome di ‘Reggio Beve’, invitando i clienti a gravitare tra le loro quattro attività per dare una spintarella alla movida.

Dall’intesa con il circolo Arci Tunnel è partita la prima edizione dell’omonimo Festival, sempre pronto a sorprendere con ospiti d’eccezione.

Si parte domani, dalle 18, con i talentuosi Sxrrxwland, il giovane Derianski e il collettivo Microclub, che celebrerà la club culture con un after party al circolo Arci Tunnel. Sabato dalle 16 sarà la volta del leggendario Tonino Carotone (foto), accompagnato dai sempre divertenti The Maffick che regaleranno versioni punk delle canzoni più iconiche, sigle di cartoni incluse.

A seguire, after party con Bassi Maestro e il suo progetto elettronico North Of Loreto.

Domenica invece, sempre dalle 16, chiusura in gran stile con il duo di dj reggiani Euronettuno, seguiti dal mitico Gianni Drudi e lo show imprevedibile di Auroro Borealo. (Gli after party da mezzanotte alle 4 al Tunnel sono riservato ai soci Arci, ingresso 5€).

Non mancherà certo il buon cibo con i piatti gustosi della Gargotta del Popol Giòst, mentre la selezione delle birre sarà curata da Gattaglio’s Pub e i drink, classici e rivisitati, saranno preparati da Piccola Bidoneria e Guascone. Oltre ai mercatini artigianali, curati da Fuori Market, ci saranno anche laboratori creativi per adulti e bambini organizzati da Voliera.