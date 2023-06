Un sabato pieno di note e canzoni Ce n’è davvero per tutti i gusti

Diverse feste con musica e concerti sono previste nel fine settimana reggiano. Entra nel vivo "Riomania", al parco Ulivi di Rio Saliceto, dove stasera è in programma il live degli Spingi Gonzales (nella foto a fianco), mentre domani si esibiscono gli All This Time con un tributo a Sting. Attesa anche per lunedì sera, con l’esibizione dei Gemelli Diversi.

Al Kaleidos di Poviglio oggi e domani prosegue la festa del pesce con animazione musicale e gastronomia. A Luzzara la festa Birrrmania, con musica da ballare e da ascoltare con il dj set di Alfredi Miti, mentre domani sera tocca alla Dance Story.

A Brugneto di Reggiolo prosegue "Brugneto a tutta griglia": stasera discodance con Marcello Ponti, domani sera il dj set con Mattia Peruffo. Alla festa della birra a Corniano di Bibbiano, al parco del Sole, stasera la musica dei Groovyera, con i docenti delle scuole Grooveland di Reggio e Castelnovo Monti. Alla sagra del tortello, a San Giovanni di Novellara, stasera suona l’orchestra Claudia Band, domani l’orchestra Lisa Maggio. Al Bilbao di San Polo stasera il Random Party, una "festa a caso" a base di musica e danze, al quale si va vestiti a caso, con palloni gonfiabili, ciambelle da mare, parrucche…

A Montecchio, nel cortile di Casa Cavezzi, alle 18 il concerto "Amanti barocchi tra scherzi e lacrime" con Micol Pisanu (soprano) e Francesca Torelli (tiorba).

a.le.