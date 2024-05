"Un sabato splendente per fare luce sugli sport al buio!"

Il 18 maggio si è svolto un evento di quelli che scaldano il cuore. Sono state diverse centinaia le persone che si sono ritrovate presso la palestra accessibile A-Gym del Villaggio Dossetti di via della Canalina per l’evento organizzato da Gast Onlus insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Reggio, che per l’occasione celebrava il compleanno del suo Gruppo Sportivo: la terza edizione dell’evento promosso da Uici ’Una giornata insieme per fare luce sugli sport al buio!’ ha ottenuto il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico della Regione. Dopo l’apertura e i saluti istituzionali, ha preso il via anche la tradizionale biciclettata, che ha visto la partecipazione di tantissime persone, divise nei due percorsi ’lungo’ e “corto” guidati dagli operatori Gast nonché una gymcana con curve e salti per i più piccoli rimasti alla Canalina. E per gli amanti di altri sport? Nel pomeriggio la palestra A-Gym era piena per la seduta programmata di ’Yoga per tutti’; poi tiro con l’arco con gli Arcieri Aquila Bianca e gli Arcieri del Torrazzo, gli sport ’al buio’ Showdown, Scacchi per tutti, percorsi sensoriali e sonori e le numerose attività didattiche dei volontari di Croce Rossa, senza dimenticare il prezioso supporto di All Inclusive Sport, Centro Servizi per il Volontariato, Fcr, La Ghirlandina, UISP e molti altri. La giornata si è chiusa con una festa in musica con i Boogie Airline, aperitivo e balli per tutti fino a sera.