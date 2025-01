Un sabato tra gli autori da Reggiolo a San Martino in Rio

Oggi alle 16 alla biblioteca comunale di Reggiolo, a palazzo Sartoretti, è in programma la presentazione di "Quando l’ambra abbraccia il miele" di Elvira Borriello (foto), scrittrice del paese, autrice di altre pubblicazioni di successi negli anni scorsi. La trama verte su tante situazioni, episodi di vita, storia, favole, luoghi meravigliosi della nostra terra, avventure rocambolesche, stati d’animo, sorprese e imprevisti, un puzzle di vita. Un romanzo che emoziona e che permette spunti di riflessione. Ingresso libero.

Oggi alle 17 alla Libreria Coop All’arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, la presentazione del libro "I dieci passi dell’addio" di Luigi Nacci. Come si ricomincia a vivere dopo la fine di un amore? Tutto è precipitato perché ti sei innamorato di un’altra donna: sei tu che hai convocato il disastro.

E alle 18 prosegue "Autori in prestito" con ospite la giovane scrittrice Greta Olivo, alla rocca Estense a San Martino in Rio. Ha pubblicato nel 2023 il romanzo "Spilli" per Einaudi, con cui ha vinto il Premio Flaiano e anche il "Prix du premier roman étranger 2024" in Francia.