Un saluto in musica per l’addio alla mamma morta di malattia

Grande commozione e partecipazione ieri pomeriggio ai funerali della 37enne Erica Braglia, mamma di una bambina di sette mesi, deceduta a causa di una grave malattia scoperta durante la gravidanza. Molte persone hanno preso parte all’ultimo addio all’impiegata dell’azienda ‘Gigli costruzioni Srl’ di Fogliano. Davanti alla casa funeraria della Croce Verde di Reggio è avvenuto il saluto della sorella Ilenia e delle amiche di Erica che l’hanno ricordata e salutata con la musica. La salma è stata poi accompagnata a Coviolo per la cremazione. Erica Braglia viveva a Sedrio di Vezzano assieme al compagno Maurizio e alla figlia Damaris nella stessa casa in cui abitano il papà Imer e la mamma Francesca. L’amministrazione comunale vezzanese ha espresso il "proprio cordoglio per la scomparsa prematura di Erica Braglia mandando l’abbraccio di tutta la comunità ai suoi famigliari, in particolare alla figlia nata pochi mesi fa". E’ stata promossa una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la figlia di Erica. La famiglia ha ringraziato il Core di Reggio e i medici che hanno curato la 37enne.

m.b.