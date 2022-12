Un San Silvestro con le piazze spente

Le piazze deserte e il rischio di feste ’abusive’: è questo lo scenario che temono i reggiani dopo la discussa scelta del Comune di non organizzare alcun evento per la notte di San Silvestro. I cittadini sono delusi e nei giorni scorsi c’è stato dibattito sulle pagine del Carlino tra l’assessore Annalisa Rabitti, Roberto Salati della Lega, Maura Manghi e Vania Toni di Italia Viva (a cui oggi si aggiunge Alleanza Civica). L’appello della notte del 31 è eloquente, non ci si mette molto ad accorgersi che alcuni grandi nomi delle notti reggiane non risponderanno presente: niente Groucho, Piccola bidoneria, Sospeso, Jigger, Rebell, Bottega 39, Ghirba e Dennison; anche i locali di piazza Fontanesi e San Prospero saranno quasi tutti chiusi. È inevitabile che molti giovani reggiani saranno costretti a trovare altre soluzioni e che ci sia un po’ di scontento.

Non tutte le colpe però sono dell’amministrazione, visto che a scoraggiare i titolari sono state anche le vacanze, la scarsa tradizione reggiana a San Silvestro e il lievitare dei prezzi, che porta tanti a preferire di uscire in altri momenti.

Qualcosa comunque rimane, perché vicino al palazzetto sarà aperto il Guascone (che proporrà anche un karaoke) e soprattutto perché i ristoratori non si sono tirati indietro. La categoria si è trovata di fronte a una scelta: creare menù fissi apposta per l’occasione o lasciare libera la clientela di ordinare alla carta? Questa seconda soluzione è meno allegra ma più economica e sembra aver funzionato, tanto che molti ristoranti giapponesi resteranno aperti con l’offerta tradizionale e potrebbero fare grandi incassi.

Chi ama stare in piazza Fontanesi non dovrà spostarsi troppo, dal momento che tra via San Carlo e via del Guazzatoio saranno aperti Cartoleria Minerva, Bistrot Canossa, Populista, Bubino e DiVino. In giro per il centro si potrà mangiare (tra gli altri) anche nei frequentatissimi Hot Chili, Caffè arti e mestieri, Da ’I Toscano’, Osteria Dimondi, Pirru, e vari ristoranti nelle zone limitrofe ci saranno (Ghersi, Saraghina, Grotta Marina e Curcuma sono solo alcuni dei nomi).

Ballare è fondamentale a Capodanno ma i nottambuli reggiani dovranno fare i conti con alcune assenze tra cui Tunnel, Casa Particular e Kessel. Presenti e danzanti invece l’Italghisa con la musica di ’Bombonera’ e il Sali e Tabacchi che ballerà sui latini di ’Vida loca’. Si farà festa anche in viale Olimpia, dove dalle 23 ci sarà una festa organizzata da Kappadoss, mentre da Taneto il Fuori Orario annuncia "la più grande festa alternative del Nord Italia" con dieci ore di musica e staff provenienti anche da Modena, Bologna e Parma. Il circolo Arci Rondò muoverà i più grandi, con cenone, brindisi e le musiche dell’Ivana Group.

La cultura era stata al centro della risposta dell’assessore Curioni e in effetti non va in vacanza. I cinema saranno aperti e chi vorrà potrà accomodarsi all’Uci dei Petali e all’Emiro di Rubiera, ma anche in tutti i cinema di Reggio, Albinea e Cavriago; i musei civici saranno aperti il mattino del 31 e il pomeriggio dell’1 - giorno in cui tra l’altro, per il rinnovo del programma nazionale “Domenica al museo“, tutti i musei saranno gratuiti.

Tommaso Vezzani