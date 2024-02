’Un sasso rosso d’Alsazia’ a teatro

Stasera alle 21 al teatro di Cadelbosco Sopra, in Galleria Carretti, va in scena la commedia "Un sasso rosso d’Alsazia" della compagnia Fnil Bus Theater, a proporre un testo di Antonio Guidetti per la regia di Damiano Scalabrini, sul palco con Alessandro Scalabrini, Nicoletta Papaleo Daniele Natale, Giorgia Cagnolati, Stefania Cortese.

Tutto ha inizio in piena notte, squilla il telefono, la governante dorme tranquilla, risponde il padrone di casa: il signor Artemio Poletti (detto Arterio) assonnato alza la cornetta e… Quella telefonata sarà la miccia che farà esplodere la commedia piena colpi di scena e imprevisti molto comici che porteranno Artemio e Gastone (il socio in affari) a studiare piani strategici per far fruttare al massimo il… sasso rosso d’Alsazia, una pietra preziosa che porterà pieno scompiglio a casa Poletti.