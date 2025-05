Un saturimetro in dono alla Pubblica Assistenza. Il gesto solidale del gruppo Giovani Boglioni

Nuove donazioni per la pubblica assistenza ‘Ema Emilia Ambulanze’ di Casalgrande. I Giovani Boglioni, grazie al ricavato della vendita delle candele presso il loro stand nel periodo natalizio, hanno donato ad Ema un saturimetro. "Questo importante strumento andrà in dotazione dello zaino di soccorso della nuova ambulanza – dicono da Ema –. Ringraziamo di cuore i ragazzi e le ragazze dei Giovani Boglioni per questa donazione e per questo bellissimo gesto".

Ema ha anche annunciato l’inaugurazione, il 17 maggio alle 19, del defibrillatore semiautomatico esterno installato in piazza Farri a Salvaterra. Il presidio è stato donato alla comunità dal bar ‘Il Barattolo’ di Salvaterra a sostegno del progetto ‘Casalgrande For Life’. L’inaugurazione sarà il momento ufficiale in cui il dispositivo verrà installato all’interno dell’apposita teca (riscaldata e allarmata) e verrà donato al Comune di Casalgrande alla presenza del sindaco Giuseppe Daviddi.

m. b.