Un segnalibro per la libreria del Teatro

Che bello passare davanti alle vetrine della Libreria del Teatro, vetrine che ti magnetizzano, ti incuriosiscono e ti fanno entrare forse nell’ultima bottega storica di Reggio. Come gruppo Artando, nato molti anni fa per condividere le esperienze fatte da ognuno di noi nel campo della cultura, abbiamo pensato di esporre una fotografia al mese e di fare conoscere i molti fotografi che compongono il gruppo. Ha iniziato Giuseppe Ferrari, poi Ermanno Foroni, Francesca Artoni e per tutto il mese di marzo sarà presente Achille Ascani (foto in basso). Non vi svelo chi esporrà nei prossimi mesi... Passate dalla Patty (nella foto sopra) e date un’occhiata e cercate dove abbiamo ’nascosto la fotografia’. Poi è venuta un’idea: ogni fotografo si impegna a predisporre una cartolina della foto esposta, cartolina che regaleremo a chi acquista un libro, e daremo inizio a una specie di collezione. La cartolina si trasformerà in un segnalibro e avremo ’Un segnalibro per la Libreria del Teatro’. Così rimarrà traccia della foto nascosta e scopriremo fotografi più o meno conosciuti ma tutti sensibili alla lettura. Speriamo di incontrarci in libreria!