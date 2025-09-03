Un seme piantato nel lontano 1885 in paese. La targa per ricordare oltre un secolo di storia

La storia di Emil Banca nasce nel lontano 1885. A Gualtieri don Anselmo Mori, l’arciprete don Attilio Pagliari e altri soci – prevalentemente lavoratori della terra – fondarono la Cassa Rurale di Gualtieri per migliorare le condizioni economiche e morali dei soci con operazioni di credito solidale, diventando punto di riferimento per la comunità, accettando depositi anche da non soci.

Il contesto favorevole, accentuato dai lavori di bonifica di quegli anni che incrementavano la produttività agricola, contribuì a rafforzare la fiducia dei cittadini, creando un circolo virtuoso di investimenti e sviluppo.

Un evento che ora verrà per sempre ricordato grazie alla targa che è stata affissa alla chiesa di Pieve Saliceto durante la festa per i 130 anni dell’istituto di credito.

L’anno dopo l’inaugurazione a Gualtieri aprirà anche la Cassa Rurale di Guastalla. Nel 1982 nasce invece la Cassa rurale e artigiana di Cavola, a Toano. Nel 1999 avviene la fusione tra Banca di Credito Cooperativo di Guastalla e la Banca Bentivoglio di Gualtieri, dall’unione delle quali nascerà poi Banca Reggiana.

L’anno dopo ancora, nel 2000, c’è stata la fusione tra Emil Banca Credito Cooperativo e Banca di Credito Cooperativo dell’Appennino Bolognese.

Nel 2013 dalla fusione tra Banca di Cavola e Sassuolo e Banca Reggiana nasce Banco Cooperativo Emiliano-Credito Cooperativo.

Arrivati al 2017 Emil Banca è diventata una delle Banche di credito coperativo più importanti d’Italia, grazie a varie fusioni. Nel dicembre di quell’anno avviene anche l’annessione per incorporazione di Banca di Parma e Bcc di Vergato in Emil Banca. La sede legale, direzione generale e amministrativa restano a Bologna.

a.le.