Un sequestro tutto da ridere al Bismantova

Arrivano stasera, alle 21, al teatro Bismantova, due mattatori del teatro comico, e non solo, italiano: Roberto Ciufoli, fondatore della "Premiata Ditta" con Pino Insegno, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, e Nino Formicola (nella foto), il noto "Gaspare" del duo comico "Gaspare e Zuzzurro".

Insieme a un cast di altissimo livello, porteranno in scena "Il sequestro", opera spagnola inedita in Italia, scritta da Fran Nortes, attore e già drammaturgo di successo con "L’estinzione dei dinosauri". Sotto la regia di Rosario Lisma, in scena anche Sarah Biacchi, Daniele Marmi e Alessandra Frabetti, per un esilarante atto unico organizzato in una perfetta macchina teatrale. La produzione ha avuto un enorme consenso di pubblico oltre che in Spagna, a Cracovia e Varsavia, e all’estero.

Per sventare la speculazione edilizia che porterebbe alla chiusura del mercato rionale, mettendo sulla strada decine di famiglie, il buon Paolo pensa bene di sequestrare il giovane Angelo, figlio dell’autorità che si accinge a firmare il decreto. Ma non ha fatto i conti con l’intraprendenza della vulcanica sorella Monica e l’ingenua sventatezza del cognato Mauro, che garantiscono un’inarrestabile serie di esilaranti equivoci.

Fran Nortes, col suo testo spericolato e geniale, riesce a denunciare un’emergenza in una commedia comica, i cui protagonisti sono schiacciati da una grave ingiustizia. Un vaudeville in una denuncia. La farsa esilarante in un racconto di lotta. Info: 0522 611876.

g.s.