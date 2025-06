Una serra laboratorio a disposizione dei bambini della primaria e della scuola media, che frequenteranno il nuovo polo scolastico, i cui lavori dovrebbero concludersi a metà 2026. E insieme ad essa un sistema di viabilità, fatto di piste ciclabili e modifiche a quella esistente, per rendere più sicuro e maggiormente sostenibile l’accesso ai nuovi plessi. Con questa mission il comune di Quattro Castella ha partecipato al bando regionale per la riqualificazione urbana, ottenendo un finanziamento, similmente ad altri comuni della provincia, di 850mila euro.

"Denaro – spiega il sindaco del comune matildico, Alberto Olmi – che coprirà il 50% del costo totale dell’intervento".

Un piano, denominato ’Una comunità biodiversa’, che mira a realizzare un sistema di orti e piste ciclabili, a sostegno dei collegamenti tra il centro urbano e le nascenti scuole. "In questo modo decongestioneremo il traffico dalla zona centrale – continua Olmi – e amplieremo gli spazi pedonali tra via Pascoli e via Prampolini, rendendo più sicuro l’ingresso degli studenti che accederanno al nuovo polo passando direttamente da piazza Dante, dove si trova il Municipio peraltro. Lì sorgerà anche la serra che i bambini potranno utilizzare e che rappresenta la parte più innovativa del progetto presentato". Quattro Castella, oltre alle valide caratteristiche del progetto presentato, ha potuto anche sfruttare il fatto che nel precedente bando, quello del 2021, non aveva potuto accedere ai fondi stanziati in quell’occasione.