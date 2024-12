"Un sociologo nello staff: perché?"

Consiglio comunale acceso, la sera del 19 dicembre sul Bilancio di Previsione 2025-’27, il Dup e la programmazione dell’Azienda speciale per il triennio. Tra le novità positive, a seguito delle contestazioni del Cavriago Lab, la sindaca Bedogni ha spiegato perché si è deciso di acquistare per 150mila euro la ex scuola gialla del Parco dello Sport, usata attualmente come magazzino durante i lavori di ristrutturazione del Municipio: "Ospiterà un emporio solidale, dove gli utenti potranno fare la spesa in cambio di volontariato e servizi per la comunità. Due stanze saranno assegnate allo Sporting Cavriago; 3 aule saranno usate dalla Cremeria, mentre due altri spazi saranno destinati accogliere la sede del Cpia, la scuola di italiano per stranieri".

Nella programmazione delle opere pubbliche è previsto nel 2025 l’ampliamento cimitero (950mila euro) e la manutenzione di alcune strade (550mila euro); sul 2026 è in programma la riqualificazione della devastata Piazza Zanti (costo 1 milione, dopo bocciatura del progetto al Bando regionale). Mancano invece - come sottolineato dal Cavriago Lab Bene Comune - la riqualificazione del vecchio Municipio, la nuova palestra comunale e il campo da basket all’aperto. Domenico Savastano (Lab) ha sottolineato: "Gli investimenti sono per lo più coperti a debito con mutui, sono stati intercettati pochi fondi da bandi regionali, nazionali e Ue".

Poi - concordando con la sindaca nella critica alla finanziaria Meloni e sulla drammatica situazione degli enti locali - ha aggiunto: "Ci sono vostre scelte politiche che rispettiamo ma non condividiamo. Quando i soldi sono pochi, ci si concentra sulle priorità. La sindaca ha inserito nel suo staff un sociologo che costa 40mila euro all’anno, per 5 anni. Il progetto del Museo Mudica è interessante, ma andate ad aumentare l rette della Casa protetta da 75 a 90 euro al giorno subito per i non residenti, e poi per i residenti. Inoltre viene modificato il sistema tariffario per nidi e scuole: dall’anno scolastico prossimo ci sarà aumento complessivo delle rette".

Scontro anche sui tempi di consegna dei documenti da approvare: "Sono 473 pagine fittissime di numeri, trasmesse ai consiglieri qualche ora prima della Commissione, e una settimana prima del consiglio. E solo oggi abbiamo ricevuto il parere del revisione dei conti: altre 50 pagine. Noi vogliamo partecipare attivamente anche attraverso il ruolo di controllo. La maggioranza dovrebbe apprezzare il nostro atteggiamento costruttivo, volto a dialogare, essendosi lamentata per anni della latitanza di una opposizione consiliare". Maggioranza e minoranza si incontreranno a gennaio per definire finalmente nuove regole e tempistiche, superando l’annoso conflitto.