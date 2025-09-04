Un solo biglietto per la tratta bus. Calerno-Parma

Un solo biglietto da Calerno a Parma. Grazie ad un accordo sollecitato dall’assessora alla mobilità integrata di Sant’Ilario Eva Coisson, sarà sufficiente l’abbonamento Tep per la tratta Parma-Sant’Ilario per poter raggiungere anche Calerno utilizzando i mezzi Seta. "Un solo biglietto per chi viaggia da Calerno a Parma grazie all’applicazione di un accordo tra Seta e Tep fortemente voluto dall’amministrazione di Sant’Ilario. Un bel risultato che allinea i cittadini di Calerno a quelli di Sant’Ilario e consente un risparmio a chi si sposta per esigenze di studio o lavoro", spiega l’assessora che in questo modo risposto all’esigenza sollevata da alcuni cittadini di Calerno nel corso di uno degli incontri pubblici organizzati nei mesi scorsi dal consigliere delegato Claudio Cabassi con la cittadinanza della frazione. Fino allo scorso anno scolastico, infatti, ai cittadini di Calerno che si recavano a Parma per lavoro o studio era richiesto, oltre all’abbonamento Tep per la tratta interprovinciale, anche l’abbonamento Seta per la tratta Sant’Ilario-Calerno, con conseguente spesa aggiuntiva.

Da qui è stato avviato il confronto con Agenzia della Mobilità e Seta. È stato così stabilito che la convenzione già in essere tra Seta e Tep, relativa alla direttrice Castelnovo Sotto-Sant’Ilario- Parma, deve ritenersi valida per l’intera zona tariffaria di Sant’Ilario, comprendendo anche la località di Calerno, classificata come “zona neutra” nel sistema di tariffazione in uso.