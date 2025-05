Un solo cinema nel cuore cittadino: "Proviamo a riaprire altre sale"

Perché non riaprire i cinema chiusi per far rivivere il cuore cittadino? La Consulta del Centro Storico ha aperto le porte ai cittadini che volevano partecipare all’incontro. Due riunioni al mese: una chiusa e una aperta come quella di ieri sera. Nella splendida cornice di Casa Tutti di via Roma 19, circa una ventina di persone, tra cui alcuni cittadini esterni alla Consulta, si sono confrontati. Non erano presenti figure istituzionali, "di solito qualche consigliere c’è sempre", hanno sottolineato i presenti, ma l’altra sera non si è visto nessuno. All’ordine del giorno c’era soprattutto la discussione dei tavoli rispetto al piano strategico del centro storico e la situazione commercio in particolare. Erano presenti pochi commercianti del centro storico. "I commercianti non credono che sia uno strumento valido per rappresentare le loro istanze", fanno sapere i membri presenti.

Si è parlato soprattutto dell’evento e percorso partecipato che si è svolto sabato scorso al mercato ortofrutticolo dal titolo: "Mi riguarda. Costruiamo insieme il nuovo sistema di welfare", che ha visto l’intervento del filosofo e teologo laico Vito Mancuso. Molti membri della Consulta erano d’accordo sul fatto che si è trattato di un’esperienza interessante soprattutto per la parte interattiva che ha visto protagonisti molti cittadini intorno agli otto tavoli.

Altro tema discusso è stato lo sviluppo dei gruppi di controllo di comunità, "un tema delicato, perché va a toccare le questioni legate alla sicurezza del centro storico". Si stanno formando dei gruppi di controllo da parte della Consulta del Centro Storico, soprattutto nelle zone dei Teatri e verso via Roma e zona stazione. Sicuramente le zone dove notoriamente si concentrano più situazioni di potenziale pericolo. All’incontro erano presenti alcuni cittadini che fanno parte di questi gruppi di controllo, ciascuno con visioni diverse della situazione.

Molto interessante è stato il tema delle "varie" che sono state poste sul tavolo di discussione. Una fra tutte ha riguardato l’annosa questione dei cinema del centro storico. La proposta portata è stata quella di provare a recuperare e riaprire i cinema che ancora esistono, almeno come spazi, in centro storico. Un’idea emersa da diverse persone presenti, quando dall’argomento locali sfitti in centro si è passati a ricordare che resiste un solo cinema: l’Alcorso. Qualcuno proponeva di creare delle piccole multisala in questi cinema chiusi, al posto della sala unica con una sola programmazione, come esiste a Bologna al cinema Odeon: se ne riparlerà nel prossimo patto d’ambito. C’è da sottolineare che la situazione è molto compromessa. il Boiardo non esiste più, così come il Radium, l’Alexander e il D’Alberto, diventati negozi. L’Eliseo in via Migliorati è un parcheggio, le sorti di Ambra e Sala Verdi sembrano essere legate ad annosi aspetti legali. Rimane un unico cinema chiuso nel 2023: il Cristallo, che meriterebbe in effetti sorte migliore.