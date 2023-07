"Un solo mezzo con medico a bordo non può coprire un’area così estesa"

"Da mesi chiediamo all’assessore regionale Raffaele Donini di ripensare ai tagli alle automediche che presidiano ora il nostro territorio perché un solo mezzo con medico a bordo non può coprire l’area estesa da Brescello a Correggio. E i fatti di cronaca delle ultime settimane ci stanno dando ragione". È questo il commento dei consiglieri regionali leghisti Maura Catellani e Gabriele Delmonte, che con le forze di centrodestra di Bassa e Pianura attaccano il Pd per la "scellerata decisione di proseguire con una revisione dell’Emergenza-urgenza che mette a rischio la salute dei cittadini".

"Il Pd – dicono i consiglieri leghisti – è ancora in tempo a fare retromarcia e ad ammettere che i tempi di intervento sono folli e vanno ad aumentare il rischio di mortalità sulle patologie tempo-dipendenti. Mentre il sindaco correggese Fabio Testi e la sua maggioranza continuano a sostenere la bontà del sistema, dimostrando di essere sordi anche verso gli operatori sanitari che si stanno mobilitando".

A livello generale, in linea teorica, i contenuti della riforma sull’Emergenza-urgenza potrebbero pure sembrare validi. Ma occorre prevedere una serie di situazioni diverse tra loro in base al numero di chiamate, al numero di emergenze, alla localizzazione dell’unica automedica momento per momento… "L’assessore regionale Donini ci assicura che l’obiettivo è il miglioramento del servizio. Provi a salire su un’automedica per comprendere come funziona e cosa significa operare in certe condizioni".

Antonio Lecci