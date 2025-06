Un successo il progetto del centro di socialità

Si è confermato, nel giro di pochi mesi, un progetto di grande successo con tante persone che, ad ogni appuntamento proposto, rispondono con entusiasmo. Il centro di socialità di Toano è partito ufficialmente all’inizio di aprile e si sta dimostrando una scelta che va incontro ad un’esigenza sentita dalla comunità. L’assessora all’inclusione e ai servizi sociali di Toano Cinzia Platini ha spiegato che il progetto del centro di socialità "è stato realizzato per la prima volta a Toano grazie all’importante collaborazione tra il Comune, in particolare i servizi sociali, la Croce Rossa di Toano e la parrocchia di Santa Maria Assunta: tutti i soggetti hanno avuto un ruolo determinante nella partenza dell’iniziativa e continuano ad averlo nelle attività che vengono proposte. L’obiettivo che ci siamo dati da subito è stato quello di incentivare e conservare la socializzazione come elemento vitale per la comunità. Vogliamo contrastare la solitudine ricreando legami e favorendo nuove conoscenze attraverso varie attività".

Platini riferisce che la partecipazione a tutte le iniziative "è stata sempre molto elevata: il centro si è consolidato come un servizio importante che ha riscosso un grande entusiasmo, non solo da parte degli ‘utenti’ ma anche tra le realtà che lo hanno promosso".

Il progetto continuerà dunque anche nei prossimi mesi. Il centro è aperto tutti martedì pomeriggio, nella sede dell’oratorio San Biagio di Toano. L’orario estivo è dalle 16 alle 17.30. Per informazioni sulle iniziative si possono consultare il sito e i canali social del Comune di Toano ed è anche possibile contattare i numeri 3391672529 oppure 3396012725.

m. b.