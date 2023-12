Un successo il tour di Santa Lucia

Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con il "tour" di Santa Lucia nei paesi della Bassa, con il carrettino dei doni che ha attraversato le diverse località, con tappe pure in alcune scuole d’infanzia tra Guastalla, San Girolamo, Villarotta e Reggiolo.

Santa Lucia in persona ha incontrato i bambini, accompagnata dagli asinelli e dalle ceste con i regali da donare ai bimbi ’buoni’.

Una tradizione ormai consolidata, che vede impegnati alcuni volontari per questo momento di festa e di grande gioia: non solo per i tanti bimbi in attesa dei doni, ma anche per genitori e insegnanti, che attendono in compagnia il passaggio della santa. Ci sono paesi, come Villarotta, in cui sono decenni che questa tradizione si ripete, con bambini di qualche tempo fa, ora genitori, che partecipano a questo evento insieme ai loro figli.