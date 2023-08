"Un suo parente ha fatto un incidente con l’auto" Truffano 700 euro a una pensionata 80enne

Una falsa contravvenzione per raggirare una pensionata ottantenne residente a Correggio. Con una telefonata, una voce maschile, presentatasi falsamente come un agente di polizia, ha fatto credere alla vittima che un parente era stato fermato a un posto di blocco e trovato al volante in stato di ebbrezza alcolica.

Per evitare il sequestro dell’auto occorreva versare una cauzione di un migliaio di euro. Sono state fornite generalità personali ed esatto modello dell’auto. Poco dopo l’incaricato-truffatore si è recato dalla pensionata per ritirare il denaro, circa 700 euro, ovvero il contante disponibile in quel momento. Solo più tardi la donna ha contattato il parente, scoprendo che non c’era stato nessun controllo stradale e che lei era stata truffata.